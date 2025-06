Violento pestaggio nel Cpr di Gradisca Gorizia uomo in mutande inseguito e picchiato dagli agenti

Un violento pestaggio nel CPR di Gradisca Gorizia scuote l’opinione pubblica: un uomo in mutande viene inseguito e picchiato dagli agenti, come mostrano i video diffusi dalla rete No Cpr. Questo episodio solleva gravi domande sulla gestione delle forze dell’ordine e sui diritti umani. È fondamentale fare luce su quanto accaduto, affinché la verità venga a galla e si garantiscano procedure trasparenti e rispettose della dignità di tutti.

