Violento incidente tra un camper ed uno scooter | un morto - IN AGGIORNAMENTO

Tragedia sulle strade di Ro: un violento scontro tra un camper e uno scooter ha mietuto una vittima, lasciando ancora una volta sangue e dolore sulla nostra rete viaria. Mercoledì mattina, in via Provinciale, l’incidente si è consumato all’incrocio con via Benetti, ricordandoci quanto sia fragile la vita quando si viaggia. La polizia è ancora al lavoro per chiarire le cause e garantire che questa ennesima perdita non si ripeta.

Ancora sangue sulle strade. Mercoledì mattina, infatti, si è registrato un incidente mortale a Ro, frazione di Riva del Po. Il sinistro, in cui si conta una vittima, è avvenuto in via Provinciale, all’altezza dell’intersezione con via Benetti. A rimanere coinvolti sono stati un mezzo a due ruote. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Violento incidente tra un camper ed uno scooter: un morto - IN AGGIORNAMENTO

