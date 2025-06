Violenta sessualmente e spia il figlio della coppia di amici che lo ha ospitato in casa per anni

Una storia sconvolgente di abuso e tradimento emerge dalle pieghe di una vicenda che ha sconvolto una famiglia e una comunità. Un uomo di 30 anni, accolto come ospite per cinque anni da una coppia di amici, ha nascosto un lato oscuro, abusando sessualmente di un minorenne in casa loro. La scoperta, avvenuta solo recentemente, apre una ferita dolorosa e solleva importanti questioni di fiducia e protezione. La verità viene finalmente a galla, mettendo in discussione i confini tra amicizia e tradimento.

Ha abusato sessualmente di un minorenne, figlio di una coppia di amici che lo aveva accolto in casa e ospitato per cinque anni fino a pochi mesi fa, quando si è trasferito in Canada per motivi di lavoro. L'orco, un 30enne, ha agito per 4 di quei 5 anni. Il tutto all'oscuro dei genitori del.

