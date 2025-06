Violenta lite familiare a Como 23enne si scaglia contro madre e fratello | intervengono ambulanze e polizia

Una violenta lite familiare a Como ha scosso la comunità: un ragazzo di 23 anni si è scagliato contro madre e fratello, scatenando l’intervento di ambulanze e polizia. L’episodio, che ha richiesto un intervento urgente, ha portato alla denuncia del giovane tunisino per maltrattamenti e lesioni aggravate. Un grave richiamo all’importanza di risolvere i conflitti in modo civile e rispettoso, preservando sempre la sicurezza e il benessere di tutti i coinvolti.

Un 23enne tunisino è stato denunciato a Como per maltrattamenti e lesioni aggravate dopo una lite familiare.

