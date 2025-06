Viola asso di Coppe cinquant’anni dopo Festa in Palazzo Vecchio con gli eroi del ’75

Il 28 giugno 1975, Firenze si tinta di giallo e viola per celebrare un trionfo memorabile: la vittoria della Fiorentina contro il Milan alla finale di coppa. Cinquant’anni dopo, tra ricordi emozionanti e festeggiamenti, la città rinnova l’omaggio a quegli eroi che hanno scritto pagine indelebili nella storia gigliata. La passione e il fascino di quel successo restano vivi, alimentando i sogni di generazioni di tifosi. Ecco perché il ricordo di quella sera speciale continua a brillare nel cuore di tutti.

Non è l'unica vittoria della storia viola (una storia la Fiorentina vanta un palmarés di tutto riguardo tra scudetti e coppe) e neppure la più importante, ma è una di quelle più affascinanti e più ricordate dai tifosi gigliati, almeno quelli di una certa età . Ecco perché, a 50 anni dal 28 giugno 1975 la sera della finale vittoriosa contro il Milan Firenze ricorda quel successo: allo stadio Olimpico di Roma, dopo novanta minuti di passione, la Fiorentina di Mario Mazzoni superò per 3 a 2 il Milan e vinse la Coppa Italia. Per celebrare quel successo, l'assessorato allo sport ha organizzato una festa nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio per venerdì 20 giugno.