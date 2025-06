Vincenzo De Luca la denuncia | Campania derubata di 3 miliardi per la sanità

Vincenzo De Luca scende in prima linea con una denuncia forte: la Campania è stata derubata di 3 miliardi destinati alla sanità. Un appello urgente per superare i divari tra Nord e Sud e unificare l’Italia, partendo da risorse e investimenti equi. Il presidente regionale ha sottolineato la necessità di agire subito per garantire un futuro migliore alla sanità campana e all’intera penisola.

“Dobbiamo lavorare per unificare l’Italia, partendo dal superamento dei divari finanziari tra Nord e Sud”. È questo l’appello lanciato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo intervento conclusivo agli Stati generali della prevenzione, alla presenza del ministro della Salute Orazio Schillaci e del sottosegretario Marcello Gemmato. De Luca ha puntato . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: vincenzo - luca - campania - denuncia

Arrestato Vincenzo Luca Milione, datore di lavoro di Mara Favro: aveva violato la sorveglianza - Vincenzo Luca Milione, datore di lavoro di Mara Favro e indagato per il suo omicidio, è stato arrestato per violazione delle disposizioni di sorveglianza del tribunale.

Vincenzo De Luca: «Mi indigna chi vuole togliere la parola ai cittadini». Ma il Pd lo gela e il centrodestra temporeggia Vai su Facebook

Campania, Sanità. Met: De Luca denuncia furti sulle ripartizioni. Lo seguano altri governanti; FONDI PER IL SUD, DE LUCA DENUNCIA E SFIDA IL MINISTRO FITTO: CONFRONTO PUBBLICO DOVE E QUANDO VUOLE - Primo Piano; De Luca attacca: Campania derubata di 200 milioni, sto combattendo da solo.

Vincenzo De Luca, la denuncia: “Campania derubata di 3 miliardi per la sanità” - “Dobbiamo lavorare per unificare l’Italia, partendo dal superamento dei divari finanziari tra Nord e Sud”. Si legge su dailynews24.it

Sanità, Met: «De Luca denuncia furti sulla ripartizione» - «Finalmente il Governatore Vincenzo De Luca rompe il silenzio e rende pubbliche le vere cause della drammatica condizione sanitaria» ... Lo riporta stylo24.it