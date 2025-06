Vince della Coppa del Mondo di apertura di Foden e Doku Seal prima che Lewis spegnesse tardi

Il mondo del calcio è in fermento: mentre Manchester City festeggia la conquista della Coppa del Mondo del Club con una vittoria schiacciante, i riflettori sono puntati su due giovani talenti, Foden e Doku, pronti a scrivere pagine memorabili. La scena si infiamma tra debutti emozionanti e protagonisti di spessore. Ma cosa riserverà il futuro? Resta con noi per scoprire come si svilupperanno le prossime sfide di questo incredibile campionato.

2025-06-18 20:09:00 Il web non parla d’altro: Manchester City ha iniziato la loro offerta per conservare la Coppa del Mondo del Club con una vittoria di routine per 2-0 su Wydad Casablanca a Filadelfia. I nuovi acquisti Tijjani Reijnders e Rayan Cherki sono stati entrambi debuttati in città da Pep Guardiola a Lincoln Financial Field. Ma è stato Phil Foden ad avere il maggiore impatto su una gara unilaterale, aprendo le marcature dopo un minuto e 51 secondi per il suo primo gol da gennaio. Foden ha quindi creato il secondo di Jeremy Doku poco prima dell’intervallo con una consegna superba da un angolo e, sebbene City non abbia aggiunto al loro vantaggio, Wydad non ha mai minacciato un ritorno anche dopo un tardo rosso per Rico Lewis. 🔗 Leggi su Justcalcio.com