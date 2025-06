Viminale ricorre contro sentenza Tar su check in ' de visu'

Il Viminale non si arrende e prepara il suo ricorso al Consiglio di Stato, contestando la recente sentenza del Tar Lazio sul check-in de visu. La disputa riguarda un'innovazione normativa volta a rafforzare i controlli e garantire maggiore sicurezza negli alloggi temporanei. Mentre le decisioni si susseguono, si apre un nuovo capitolo nella regolamentazione dell'ospitalità turistica in Italia, con implicazioni che potrebbero ridefinire le modalità di accoglienza e verifica degli ospiti.

Il ministero dell'Interno sta predisponendo il ricorso al Consiglio di Stato contro un recente pronunciamento del Tar del Lazio sul self check-in che aveva annullato una circolare dello stesso ministero. Lo fanno sapere fonti del Viminale. La circolare introduceva l'obbligo di riconoscimento de visu degli ospiti delle abitazioni locate per brevi periodi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Viminale ricorre contro sentenza Tar su check in 'de visu'

In questa notizia si parla di: viminale - check - visu - ricorre

Il Tar del Lazio annulla la circolare del Viminale: torna il self check-in nei B&B - Il Tar del Lazio ha annullato la circolare del Viminale che imponeva l'identificazione diretta degli ospiti nei B&B, riaprendo la strada al self check-in.

Viminale ricorre contro sentenza Tar su check in 'de visu'; Viminale ricorre contro sentenza Tar su check in 'de visu'; Viminale ricorre contro sentenza Tar su check in 'de visu'.

Viminale ricorre contro sentenza Tar su check in 'de visu' - Il ministero dell'Interno sta predisponendo il ricorso al Consiglio di Stato contro un recente pronunciamento del Tar del Lazio sul self check- Da msn.com

Il Tar del Lazio annulla la circolare del Viminale: torna il self check-in nei B&B - Il Tar del Lazio ha annullato la circolare del Ministero dell'Interno che imponeva l'identificazione de visu degli ospiti dei B&B, contro i sistemi di self check- Riporta msn.com