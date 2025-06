Villaricca il 20 e 21 giugno celebra Sergio Bruni la Voce di Napoli

Villaricca si trasforma in un palcoscenico di emozioni per onorare Sergio Bruni, il cantore dell’anima napoletana. Il 20 e 21 giugno, due giorni di musica, arte e memoria riaccendono i riflettori sulla sua eredità, con ospiti speciali come Valentina Stella. Tra cortili antichi e spazi verdi, il suo spirito vive ancora più vibrante, dando voce a un patrimonio culturale indimenticabile. È un omaggio che non si dimentica.

Villaricca celebra Sergio Bruni: Due giorni di musica, arte e memoria per rendere omaggio al cantore dell'anima partenopea. Tra gli ospiti Valentina Stella. C'è un luogo dove la voce di Napoli continua a vivere, tra le pietre antiche di un cortile e le note che si levano leggere da un anfiteatro immerso nel verde: è

