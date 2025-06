Villa Zardi un luogo per le famiglie Oltre 43mila euro per i nuovi giochi

Villa Zardi si conferma un’oasi dedicata alle famiglie, pronta a trasformarsi in un vero e proprio gioiello di inclusività e convivialità. Con oltre 43mila euro destinati ai nuovi giochi, il progetto approvato da Patrimonio Copparo intende potenziare l’area verde, rendendola più accogliente e accessibile a tutti. Questo intervento segue la recente ristrutturazione, puntando a creare uno spazio di incontro e divertimento per grandi e piccini.

Rendere ancor più accogliente e fruibile il parco di Villa Zardi, integrando l’avviata opera di riqualificazione e valorizzazione dell’area verde. È questo lo scopo del progetto redatto da Patrimonio Copparo e recentemente approvato dall’ Amministrazione comunale, volto a completare l’arredo urbano e ad installare giochi inclusivi nel parco, ampliando così i servizi offerti e la loro accessibilità. Questo intervento segue la realizzazione del progetto “Rigenera Copparo 04”, finanziato attraverso risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e attraverso il quale si è provveduto alla riqualificazione e al ripensamento degli spazi esterni a Villa Zardi, nonché l’allestimento dell’area attrezzata digitalizzata per attività all’aria aperta nell’ambito del progetto “Sport di Tutti - Parchi”, ideato da Sport e Salute Spa (la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita) e promosso assieme ad Anci, cui il Comune ha aderito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Villa Zardi, un luogo per le famiglie. Oltre 43mila euro per i nuovi giochi

