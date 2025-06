Villa Valmarana ospita Cinema sotto le stelle | cinque eventi imperdibili

Preparati a vivere un’estate indimenticabile a Noventa Padovana: Villa Valmarana apre le porte a “Cinema sotto le stelle”, cinque serate di magia e cultura nel suggestivo giardino romantico. Un’occasione unica per unire svago, emozione e socialità sotto il cielo stellato. Non perdere questa opportunità di immergerti in film straordinari all’aria aperta, circondato da un’atmosfera suggestiva. La magia del cinema ti aspetta—prenota subito il tuo posto sotto le stelle!

Noventa Padovana apre le porte alla cultura unendo momenti di svago e mondanità ad altri più impegnati. Cinque serate di cinema all'aperto nel giardino romantico di Villa Valmarana. Partirà tra pochi giorni il ciclo di proiezioni "Cinema sotto le stelle", organizzato dall'amministrazione comunale.

