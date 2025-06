Villa Pamphilj la bimba trovata morta potrebbe chiamarsi Sara e non Andromeda

Una tragica scoperta scuote Roma: la piccola trovata morta a Villa Pamphilj potrebbe chiamarsi Sara, non Andromeda come inizialmente sospettato. La testimonianza di uno scrittore coinvolto in un progetto con Kaufmann rivela che la bambina parlava inglese con accento americano, aprendo nuovi scenari sull’identità e le circostanze di questa drammatica vicenda. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Il nome della bambina trovata morta a Villa Pamphilj a Roma forse non era Andromeda come detto da Kaufmann. Lo scrittore che lavorava ad un progetto con lui: "Mi ha detto che la piccola si chiamava Sara. La donna parlava Inglese con accento americano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ultim'ora Si chiamava Andromeda, la bimba trovata morta insieme alla mamma a Villa Pamphilj due settimane fa. Vai su Facebook

Diffuso il video dell'arresto in Grecia di Rexal Ford, il cittadino statunitense accusato di aver ucciso la bambina di pochi mesi trovata morta a Villa Pamphilj accanto al cadavere della madre, ancora non identificata Vai su X

Villa Pamphilj, la bimba trovata morta potrebbe chiamarsi Sara e non Andromeda - Il nome della bambina trovata morta a Villa Pamphilj a Roma forse non era Andromeda come detto da Kaufmann. Secondo fanpage.it

La bimba trovata morta insieme alla madre a Villa Pamphilj si chiamava Andromeda ed era nata a Malta pochi mesi fa - Si chiamava Andromeda la bimba trovata morta insieme alla mamma a Villa Pamphilj due settimane fa. Segnala fanpage.it