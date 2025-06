Villa Pamphilj Charles Francis Kaufmann in possesso di 3 carte di credito finanziate dai genitori; in Italia usato anche alias Matteo Capozzi

Scandalo a Villa Pamphilj: Charles Francis Kaufmann, 46 anni californiano noto anche come Rexal Ford e Matteo Capozzi, è finito al centro di un’indagine per aver utilizzato tre carte di credito, finanziate dai genitori in Italia, per spese in ristoranti e altri acquisti. Un episodio che getta luce su un intreccio di identità e comportamenti sospetti. Ma cosa si cela dietro questa intricata vicenda?

Il 46enne californiano, noto in principio con il nome Rexal Ford, in Italia avrebbe avuto un secondo alias: Matteo Capozzi Era in possesso di tre carte di di credito che utilizzava anche per pranzi e cene nei ristoranti, Charles Francis Kaufmann, l'uomo arrestato in Grecia con l'accusa di ess.

Rexal Ford, il vero nome è Charles Francis Kaufmann: la "nuova" identità presa nel 2019. Chi è davvero il presunto killer di Villa Pamphilj - Rexal Ford, conosciuto ufficialmente come Charles Francis Kaufmann, ha fatto parlare di sé nel 2019 con una nuova identità che ha nascosto un passato oscuro.

Villa Pamphili, i vicini di casa di Francis Kaufmann a Malta: «Era un tipo strano, di poche parole» - Nei registri maltesi risulta ancora registrato come «celibe, senza figli» ... Da vanityfair.it