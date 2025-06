Villa Pamphili un cameraman | Kaufmann mantenuto dai genitori pagamenti da 5mila euro

Villa Pamphili, un luogo di bellezza e mistero, si trova ora al centro di un inquietante caso: Francis Kaufmann, sospettato di aver commesso un terribile crimine, viveva grazie ai sostegni economici dei genitori, con pagamenti mensili tra 5.000 e 6.000 dollari. Questa vicenda solleva domande sulla sua reale identitĂ e sulle circostanze che hanno portato a una tragedia tanto sconvolgente. Un quadro complesso che ancora lascia molte ombre da chiarire.

Francis Kaufmann, l’uomo sospettato di essere il killer della bambina ritrovata l’ 8 giugno a poca distanza dal corpo della madre a Villa Pamphili, riceveva soldi ogni mese dai suoi genitori per tenerlo lontano da casa. Un pagamento tra i 5mila e i 6mila dollari, stando a Paddy Barron, un cameraman irlandese che aveva conosciuto Rexal Ford, il nome con cui Kaufmann si faceva chiamare prima che venisse accertata la sua vera identitĂ . L’uomo inoltre si sarebbe finto un produttore cinematografico con un film in lavorazione. “Non era un produttore, almeno non in senso stretto. Era un vagabondo, che viveva di un fondo fiduciario, usando l’illusione di un progetto cinematografico per mantenere vivo l’interesse della gente, per avere una casa e per sentirsi importante” dice Barron. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Villa Pamphili, un cameraman: “Kaufmann mantenuto dai genitori, pagamenti da 5mila euro”

