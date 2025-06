Villa Pamphili l' audio di Francis Kaufmann all' amico di Roma | Siamo solo io e mia figlia puoi ospitarci?

Immagina di scoprire un audio inquietante che collega Francis Kaufmann, sospettato degli omicidi di Villa Pamphili, alla richiesta di ospitalità a Roma. Federico Carro ha condiviso questa registrazione con l’amico di sempre, sollevando dubbi e curiosità. Ora, con solo mia figlia e me, ci chiediamo: potresti offrirci un rifugio sicuro? La verità può nascondersi dietro ogni parola, e la tua decisione potrebbe fare la differenza.

Federico Carro ha parlato dell’audio ricevuto da Francis Kaufmann, presunto autore degli omicidi di villa Pamphili, nel quale gli chiedeva ospitalità. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Villa Pamphili, l'audio di Francis Kaufmann all'amico di Roma: "Siamo solo io e mia figlia, puoi ospitarci?"

