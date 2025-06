Villa Pamphili la vita misteriosa di Kaufmann | viveva da clochard ma riceveva 4mila euro al mese dalla famiglia

Nel cuore di Villa Pamphili si cela un enigma avvolto nel mistero: Kaufmann, noto per vivere come un clochard, riceveva sorprendentemente 4.000 euro al mese dalla famiglia. Un legame nascosto si svela attraverso le parole di Paddy Barron, cameraman irlandese e vecchia conoscenza dell’indagato, che rivela un accordo segreto tra i genitori e il figlio, volto forse a mantenerlo distante. Una storia che scuote le apparenze e lascia molte domande irrisolte.

Una vecchia conoscenza dell'indagato, il cameraman irlandese Paddy Barron, ha raccontato che i genitori pagavano il figlio "come parte di un accordo privato per tenerlo lontano da casa loro". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Villa Pamphili, la vita misteriosa di Kaufmann: viveva da clochard ma "riceveva 4mila euro al mese dalla famiglia"

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

