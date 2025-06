Villa Pamphili Francis Kaufmann non era solo Rexal Ford ma usava anche il nome Matteo Capozzi | il motivo

Scopri i misteri che avvolgono Villa Pamphili e l'intricata vicenda di Francis Kaufmann, conosciuto con diversi nomi tra cui Rexal Ford e Matteo Capozzi. Ma qual era il motivo dietro a queste identità multiple? Un intreccio di segreti e tentativi di sfuggire alla giustizia che ancora oggi affascina e inquieta. Ecco cosa si nasconde dietro le maschere di Kaufmann.

Rexal Ford, Matteo Capozzi: alcuni dei nomi utilizzati da Francis Kaufmann, l'uomo accusato dell'omicidio di Villa Pamphili, per cambiare identità.

Francis Kaufmann, sospettato dell'omicidio della bambina e della madre a Villa Pamphili, riceveva fino a 6mila dollari al mese dai genitori per tenerlo lontano da casa. Vai su Facebook

L'infanticida di villa #Pamphili e forse uxoricida Francis Kaufmann,alias Rexal Ford, alias Matteo Capozzi è entrato da #Malta in Italia da #clandestino con un catamarano. Moglie e figlia senza documenti, vengono fermati più volte dalla nostra PS. Forse la bim Vai su X

Omicidio villa Pamphili, Kaufmann aveva tre carte di credito; VIDEO Villa Pamphili, ecco la casa dove viveva Francis Kaufmann a Malta - LaPresse; Villa Pamphilj, Kaufmann si faceva chiamare Matteo Capozzi: 5mila euro di paghetta dai genitori e girava il mondo.

Villa Pamphili, i vicini di casa di Francis Kaufmann a Malta: «Era un tipo strano, di poche parole» - Nei registri maltesi risulta ancora registrato come «celibe, senza figli» ... Riporta vanityfair.it

Villa Pamphili, si infittisce il mistero Kaufmann: l’alias italiano, la casa a Roma e il viaggio in barca da Malta con madre e figlia - Il presunto killer aveva contattato una società di charter siciliana con il nome di Matteo Capozzi. Lo riporta quotidiano.net