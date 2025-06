Villa Pamphili Francis Kaufmann e il mistero dei nomi falsi della donna e della bimba

Nel suggestivo scenario di Villa Pamphili si cela un mistero avvolto nel silenzio: donna e bambina, trovate senza nome, diventano protagoniste di un enigma che coinvolge l’arresto di Francis Kaufmann. Chi sono davvero queste vittime e quale segreto si nasconde dietro i loro nomi falsi? La verità aspetta di essere svelata, aprendo una porta su un puzzle che ancora affascina e inquieta.

Restano ancora senza nome certo la donna e la bambina ritrovate a villa Pamphili, per i cui omicidi è stato arrestato lo statunitense Francis Kaufmann.

