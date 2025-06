Villa Pamphili chi è davvero Rexal Ford? Chi l’ha visto lo mostra a tutti cosa vuol dire

Nel cuore di Villa Pamphili si intrecciano misteri e segreti ancora irrisolti. Il programma “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli, ha svelato in esclusiva le immagini del passaporto di Rexal Ford, alias Charles Francis Kaufmann, gettando nuova luce su un caso inquietante che coinvolge omicidio e scomparsa. La verità si fa strada tra ombre fitte e retroscena nascosti. Una domanda rimane: cosa significa davvero questa rivelazione?

Il programma televisivo “ Chi l’ha visto? “, condotto da Federica Sciarelli, ha gettato nuova luce sul raccapricciante caso dei corpi ritrovati a Villa Pamphili, svelando in esclusiva sui suoi canali social le immagini del passaporto di Rexal Ford, alias Charles Francis Kaufmann. Questa rivelazione aggiunge un ulteriore strato di complessità a una vicenda già di per sé oscura, che vede Kaufmann indagato per omicidio e soppressione di cadavere in relazione alla morte di una bambina di 6-8 mesi e di una donna, presumibilmente sua madre, i cui corpi sono stati rinvenuti lo scorso sabato nel noto parco romano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Villa Pamphili, chi è davvero Rexal Ford? Chi l’ha visto lo mostra a tutti, cosa vuol dire

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - rexal - ford

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Villa Pamphili, ecco il passaporto Usa a nome di Rexal Ford rilasciato nel 2017 https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/06/18/news/passaporto_rexal_ford_kaufmann_foto_killer_villa_pamphili-424676877/?rss&ref=twhl… Vai su X

Nella prossima puntata di "Chi l'ha visto?" Francis Kaufmann, alias Rexal Ford e il giallo di Villa Pamphili: Chi era e come è morta la mamma trovata senza vita con la figlioletta? Mercoledì #18giugno alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiP Vai su Facebook

Villa Pamphili, il video di Ford con la bimba il 5 giugno. Mistero sulle identità; Omicidio villa Pamphili, Kaufmann aveva tre carte di credito; La vita di Rexal Ford-Francis Kaufmann: la casa e i film mai usciti. «Qui a Malta nessuno sapeva come vivesse».

Rexal Ford, “Chi l'ha Visto” mostra il passaporto del presunto killer di madre e figlia uccise a Villa Pamphili. La falsa identità di Kaufmann - , programma televisivo condotto da Federica Sciarelli, mostra in esclusiva, sulle sue pagine social, ... Come scrive msn.com

Rexal Ford, "Chi l'ha Visto?" mostra in esclusiva il passaporto del presunto killer di madre e figlia trovate a Villa Pamphili - , programma televisivo condotto da Federica Sciarelli, mostra in esclusiva, sulle sue pagine social, le immagini del passaporto di Rexal Ford, ... Si legge su msn.com