Vigor Senigallia | colloqui e calciomercato sotto la guida di Giuseppe Magi

Tempo di colloqui e riflessioni in casa Vigor. Mister Giuseppe Magi avvierà dei colloqui conoscitivi con il gruppo squadra dello scorso anno e testerà le motivazioni di ognuno. Il messaggio è chiaro: chi rimarrà alla Vigor dovrà dare tutto se stesso. "Abbiamo un tecnico che sa il fatto suo - spiega il ds Roberto Moroni -. È un vigorino che torna a Senigallia con un entusiasmo davvero contagioso, questo è l'ingrediente che può fare la differenza. Ho spinto al massimo per assicurarmi la guida di Magi: a mio avviso è il prototipo ideale per dare continuità al lavoro di Aldo Clementi, senza nulla togliere a mister Antonioli che ha fatto benissimo".