Vigili del Fuoco personale insufficiente e soccorsi a rischio I sindacati | I pompieri meritano rispetto

vigili del fuoco, che denunciano un personale insufficiente e rischi crescenti per i soccorsi. I sindacati ribadiscono: i pompieri meriterebbero rispetto e riconoscimento, perché la sicurezza di Livorno dipende da un sistema efficiente e da una guida competente. A poche settimane dall’ultimo appello, il grido di allarme si fa ancora più forte: è il momento di agire per tutelare chi ogni giorno mette in gioco la propria vita per tutti noi.

"Livorno ha diritto a un sistema di soccorso tecnico urgente all'altezza della sua realtà territoriale e sociale, e di un dirigente che sia all'altezza di questo delicatissimo incarico". A distanza di poche settimane dall'ultimo appello si leva nuovamente il grido di allarme da parte dei. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Vigili del Fuoco, personale insufficiente e soccorsi a rischio. I sindacati: "I pompieri meritano rispetto"

Una giornata con i vigili del fuoco di Volpiano, attività per grandi e piccini - Unisciti a noi per una giornata indimenticabile con i vigili del fuoco di Volpiano! Domenica 18 maggio 2025, dalle 9 alle 13, la caserma in via Torino 11 apre le porte a grandi e piccini.

Vigili del Fuoco, allarme organici. I sindacati: I pompieri meritano rispetto; VIGILI DEL FUOCO DI CREMONA IN CARENZA DI PERSONALE; "Organico dei vigili del fuoco insufficiente, personale sotto soglia del 25 per cento", la Cgil incontra il prefetto: "Impegno comune"

Crisi di personale per i Vigili del fuoco comaschi: "Situazione drammatica" - La denuncia arriva direttamente dalla Segreteria provinciale del Conapo, sindacato autonomo Vigili del fuoco, che evidenzia

"Drammatica crisi di personale nei vigili del fuoco in provincia di Como. I rischi sono altissimi e aumentano col turismo. Appello al ministro" - Una situazione che si aggrava giorno dopo giorno e che rischia seriamente di compromettere il soccorso t