Vigile del fuoco aggredito a Palermo un motociclista prima non rispetta la precedenza e poi gli rompe il naso

Un pomeriggio di ordinaria tensione nel quartiere Brancaccio di Palermo si è trasformato in un episodio di violenza inaspettata: un motociclista, prima non rispettando la precedenza, ha poi aggredito brutalmente un vigile del fuoco, rompendogli il naso. Un gesto che scuote la comunità e mette in luce quanto sia importante il rispetto reciproco tra cittadini e forze dell'ordine. La speranza è che episodi come questi non si ripetano mai più.

Prima la mancata precedenza, poi l'aggressione: ad avere la peggio un vigile del fuoco che tornava da un intervento con i colleghi. I fatti sono avvenuti nel quartiere Brancaccio di Palermo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Vigile del fuoco aggredito a Palermo, un motociclista prima non rispetta la precedenza e poi gli rompe il naso

Prima l'uomo a bordo insieme a una donna su una Honda, ha inveito contro il mezzo dei vigili che era riuscito a evitare l'incidente stradale per via della mancata precedenza, poi le offese i pugni e la testata contro il vigile del fuoco

Tutto nel giro di pochi minuti, prima l'uomo a bordo insieme a una donna su una Honda, ha inveito contro il mezzo dei vigili che era riuscito a evitare l'incidente stradale per via della mancata precedenza, poi le offese i pugni e la testata contro il vigile del fuoco

