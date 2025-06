Viene fermata dai carabinieri perché ubriaca al volante L' amico la va a prendere ma risulta positivo alla cocaina

La notte del 17 giugno, nelle campagne di Castelfranco Veneto, una scena che potrebbe sembrare un normale controllo si trasforma in un episodio di grande impatto. Due giovani coinvolti in un incrocio di scelte sbagliate: lei ubriaca al volante e lui positivo alla cocaina, entrambi rischiano molto. Un intervento rapido dei carabinieri ha portato al ritiro delle patenti, lasciando emergere quanto sia cruciale la responsabilitĂ alla guida.

Lei ubriaca, lui positivo alla cocaina. Con un controllo una pattuglia dei carabinieri ha ritirato due patenti a Castelfranco Veneto (Treviso). L'episodio è avvenuto la notte del 17 giugno nelle campagne trevigiane, in via Borgo Padova. Il controllo La prima a essere fermata dai. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Viene fermata dai carabinieri perchĂ© ubriaca al volante. L'amico la va a prendere, ma risulta positivo alla cocaina

