VIDEO | WWE Speed del 18.062025

Preparati a scoprire l'emozione dell'ultimo episodio di WWE Speed, dove il campione El Grande Americano affronta l'audace Berto in una sfida mozzafiato per il titolo. La tensione è alle stelle: chi uscirà vittorioso? Non perdere questa battaglia epica che tiene il pubblico con il fiato sospeso, mostrando tutta la passione e l’adrenalina del wrestling professionistico. Scopri il risultato e vivi l’azione fino all’ultimo secondo!

Ecco l’ultimo episodio di WWE Speed, che propone la difesa titolata di El Grande Americano contro Berto. TODAY on #WWESpeed! @humbertowwe challenges @AmericanoWWE for the #WWESpeed Championship. Will @AmericanoWWE retain or will we have a new champion? pic.twitter.comiNGUMLJfRK — WWE (@WWE) June 18, 2025. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - VIDEO: WWE Speed del 18.06.2025

