VIDEO | Maturità le emozioni e le tracce scelte | parola agli studenti aretini dopo la prova di italiano

Per 2.975 studenti aretini, questa mattina ha segnato un momento di grande emozione e sfida: la prova scritta di italiano, la prima delle maturità. Tra tracce di poesia, prosa e analisi, i giovani si sono confrontati con le scelte più intime e profonde. Ora, ascoltiamo le parole degli studenti che, tra tensione e speranza, condividono le loro impressioni e riflessioni su questa importante tappa del loro percorso.

Per 2.975 studenti dell'Aretino questa mattina, mercoledì 18 giugno, è stato il turno della prova scritta di italiano, la prima come di consueto degli esami di maturità per i ragazzi al quinto anno delle scuole superiori. Gli alunni si sono trovati a scegliere tra le seguenti opzioni: la poesia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it