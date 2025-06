video la rabbia di nargi che ora fa appello ai singoli consiglieri

Nel cuore del Consiglio comunale, il sindaco Laura Nargi esplode in un intervento acceso, rivolgendosi direttamente ai singoli consiglieri. La sua rabbia si fa sentire forte e chiara, dopo la bocciatura politica al bilancio e le dichiarazioni di voto che hanno sancito l’esito dei lavori. Una testimonianza di passione e determinazione in un momento di grande tensione politica. Ma cosa spingerà ora Nargi a fare appello ai singoli consiglieri?

Tempo di lettura: < 1 minuto Un lungo e rabbioso intervento, quello del sindaco Laura Nargi in Consiglio comunale, dopo le dichiarazioni di voto al bilancio che hanno cristallizzato l’esito dei lavori e la bocciatura, politica, alla sua esperienza amministrativa. (CLICCA E LEGGI QUI) Bocciatura arrivata in primis dai suoi alleati politici, da quei consiglieri diretto riferimento dell’ex sindaco Gianluca Festa che, stavolta piĂą di tutte, mettono seriamente a rischio la sopravvivenza della Nargi. Con la bocciatura del bilancio, ora scatteranno i 20 giorni concessi dalla normativa, previa diffida che il Prefetto di Avellino dovrĂ inviare a ciascun consigliere comunale, per riformulare il documento finanziario e chiedere di nuovo il voto dell’Aula, altrimenti scatterĂ la fine anticipata della consiliatura, ad appena un anno dall’insediamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it