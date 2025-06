VIDEO | Contesse teme il maxi cantiere collegato al Ponte | dubbi su espropri viabilità e ferrovia in via Marco Polo

Contesse si prepara a vivere un cambiamento epocale con il maxi cantiere di 11 ettari per il nuovo ponte sullo Stretto. Tra dubbi su espropri, viabilità e impatti sulla ferrovia in via Marco Polo, cresccono le preoccupazioni tra residenti e cittadini. Un progetto ambizioso che promette grandi opportunità, ma anche sfide da affrontare per garantire un futuro sostenibile e condiviso. La strada verso il nuovo Contesse è appena iniziata.

Sarà vasto undici ettari il maxi cantiere previsto a Contesse per la realizzazione del ponte sullo Stretto. Nel popoloso quartiere della zona sud, già interessato dal deposito delle terre di scavo per il raddoppio, verrà costruito il collegamento con la linea ferroviaria sotterranea che correrà. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - VIDEO | Contesse teme il maxi cantiere collegato al Ponte: dubbi su espropri, viabilità e ferrovia in via Marco Polo

