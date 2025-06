Vico Equense Scontro frontale tra scooter e autocarro sulla SS145 | ferito un 21enne

Un episodio di grande paura ha scosso Vico Equense nella notte, quando sulla SS145 si è verificato uno scontro frontale tra uno scooter e un autocarro. L’incidente, ancora sotto indagine, ha coinvolto un giovane di appena 21 anni, rimasto ferito gravemente. La dinamica rimane da chiarire, ma l’evento ha acceso i riflettori sulla sicurezza stradale in questa zona. Per conoscere tutti i dettagli, continua a leggere.

