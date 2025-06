Viaggio fra storia e spezie Il Baccanale di Giorgini | Un mosaico di esperienze

il Baccanale 2025 si rivela un affascinante viaggio fra storia e spezie, un mosaico di esperienze che unisce epoche, culture e continenti. L’immagine, firmata dal rinomato illustratore Alessandro Giorgini, promette di coinvolgere e sorprendere, riflettendo l’essenza di questa celebrazione unica. Mentre ci avviciniamo all’edizione di novembre, il tema si farà ancora più vivo, invitandoci a scoprire un mondo di sapori, tradizioni e storie da assaporare e condividere.

Un viaggio visivo che attraversa epoche, culture e continenti: sarà questo il cuore dell’immagine del Baccanale 2025, affidata all’estro creativo di Alessandro Giorgini, uno degli illustratori italiani più apprezzati a livello internazionale. L’annuncio arriva a pochi mesi dall’avvio della celebre rassegna imolese dedicata alla cultura del cibo, in programma come di consueto a novembre, dopo l’anteprima delle scorse settimane. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è ‘ Un mondo di spezie ’, un percorso multisensoriale che esplora il valore simbolico, storico e culinario delle spezie. Giorgini, vicentino di origine ma cittadino del mondo per formazione e collaborazioni, ha prestato la sua firma a progetti per Disney, Warner Bros, Marvel, Emirates, Moleskine, distinguendosi per uno stile inconfondibile fatto di forme essenziali, colori vividi e narrazione simbolica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it