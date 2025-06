Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-06-2025 ore 20 | 25

Se state pianificando un viaggio nella regione Lazio, è fondamentale conoscere lo stato della viabilità per evitare sorprese e ritardi. Nelle ultime ore, Astral Infomobilità segnala disagi sulla A1 tra Attigliano e Orte, con 4 km di coda in direzione di Roma, e traffico intenso sul raccordo anulare, in particolare tra Marco della Bufalotta e Tiburtina. Restate aggiornati per arrivare a destinazione senza stress e con il tempo previsto.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora disagi sulla A1 Roma Firenze dove per lavori al momento sono 4 km di coda tra Attigliano e Orte in direzione di Roma ci spostiamo nella capitale sul raccordo anulare per traffico intenso in carreggiata in te Marco della Bufalotta Tiburtina in esterna rallentamenti tra Pontina e diramazione Roma Sud a per il tratto Urbano della A24 code per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est del centro trafficata anche via Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e viene Cecilia in direzione Ostia passiamo a trasporto pubblico o capitolino questa sera dalle ore 22 sarà chiusa la stazione della metro B Circo Massimo te lo svolgimento del secondo appuntamento dei concerti in programma in diverse date Fino al prossimo 7 luglio ed è finito il trasporto ferroviario ricordiamo che dalle ore 21 di domani e fino alle 21 di venerdì e poi sciopero nazionale del gruppo FS Trenitalia con possibili cancellazioni e variazioni ai treni di alta velocità Intercity e regionali da Chiara chiamare Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ora un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio

