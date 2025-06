Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-06-2025 ore 19 | 40

Ben trovati da Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato all’aggiornamento del traffico. Oggi, alle 19:40 del 18 giugno 2025, registriamo un episodio sulla A24 Roma-Teramo: l’incidente tra Castel Madama e Tivoli in direzione Roma ha causato code e rallentamenti lungo il tratto urbano tra il bivio della tangenziale est e il raccordo anulare. Restate con noi per gli ultimi aggiornamenti sulla viabilità della regione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura gli aggiornamenti sulla A24 Roma Teramo Team Hustle incidente avvenuto in precedenza e traffico sbloccato e code sono i smaltimento tra Castel Madama e Tivoli in direzione di Roma su tratto urbano con la tratti per traffico tra il bivio della tangenziale est il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo disagi sulla A1 milano-napoli presenti code per lavori tra Attigliano e Orte in direzione di Roma è sempre per lavoro e rallentamenti tra Guidonia Montecelio il bivio per la diramazione Roma Nord in direzione Firenze Passiamo al Raccordo Anulare in carreggiata interna cosa tratti tra Cassia bis Salaria e tra Bufalotta e Prenestina in esterna si rallenta le uscite della Roma Fiumicino e la via del mare poi tra Pontina e diramazione Roma Sud sulla Roma Fiumicino si sta in coda tra via della Magliana & via del Cappellaccio in direzione Eur mentre in uscita dalla via Cristoforo Colombo & via della Magliana trafficata anche la Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Acilia in direzione Castel Fusano