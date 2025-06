Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-06-2025 ore 18 | 40

Benvenuti con l'aggiornamento di Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio dedicato alla viabilità. Oggi, alle ore 18:40 del 18 giugno 2025, continuiamo a monitorare la situazione sull'A24 Roma-Teramo, dove un incidente tra Castel Madama e Tivoli sta causando blocchi significativi e code di 5 km in entrambe le direzioni. Ecco cosa sapere per pianificare al meglio i vostri spostamenti.

Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sulla A24 roma-teramo traffico ancora bloccato a causa di un incidente tra Castel Madama e Tivoli In entrambe le direzioni Al momento sono 5 km di coda si consiglia per chi proviene da Teramo di uscire a Castel Madama e strada consigliata verso Roma a Tivoli mentre sul tratto Urbano coda tratti tra il bivio della tangenziale est e il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo sulla A1 milano-napoli code per lavori tra Attigliano e Orte in direzione Roma sempre per lavori rallentamenti tra Guidonia Montecelio e Dio per la diramazione Roma Nord in direzione Firenze per il raccordo anulare interna coda tratti tra Cassia vista e Salaria e tra Bufalotta e Prenestina in esterna si rallenta tra le uscite della Roma Fiumicino e la via del mare o è tra Pontina e diramazione Roma Sud sulla lentamente tra via dei rutuli e Aprilia in direzione di Latina Dai Chiara chiamare da sali infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio