Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-06-2025 ore 18 | 10

Ben trovati dalla redazione di Affari in Mobilità, il servizio dedicato alla viabilità della Regione Lazio. Oggi, 18 giugno 2025, alle ore 18:10, vi aggiorniamo sulle principali criticità che interessano Roma e l’intera regione. Tra incidenti, traffico intenso e interventi in corso, restate con noi per scoprire le ultime novità sulla mobilità e pianificare al meglio i vostri spostamenti, perché conoscere le condizioni del traffico è il primo passo per muoversi senza stress.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di affari in mobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la 24ma Teramo dove traffico bloccato a causa di un incidente tra Castel Madama e Tivoli in direzione di Roma mentre sul tratto Urbano cosa tratterà Il Bivio della tangenziale est ed il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo per il raccordo anulare ancora trafficata la carreggiata interna con Coda a tratti tra Cassia e Salaria e tra Bufalotta e Prenestina in esterna si rallenta tra le uscite della Roma Fiumicino e la via del mare poi tra Pontina e diramazione Roma sulla Roma Fiumicino rimasto incidente all'altezza del viadotto della Magliana permangono le code in uscita dalla capitale sulla Pontina cosa tratti tra Castel Romano Pomezia poi rallentamenti tra via dei rutuli è Aprilia tutto direzione di Latina e viene segnaliamo sulla A1 milano-napoli allenamenti per lavori tra Guidonia Montecelio e il bivio per la diramazione Roma Nord in direzione Firenze da Chiara chiamare Astral infomobilità è tutto grazie al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

