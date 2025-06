Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-06-2025 ore 17 | 25

Benvenuti a "Affari in Mobilità", il vostro punto di riferimento per gli aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Oggi, 18 giugno 2025 alle ore 17:25, segnaliamo un traffico intenso e alcune criticità, tra cui un incidente tra Castel Madama e Tivoli che blocca la circolazione in direzione di Roma. Rimanete con noi per tutte le ultime notizie sul traffico e sui percorsi alternativi.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di affari in mobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la 24ma Teramo dove traffico bloccato a causa di un incidente tra Castel Madama e Tivoli in direzione di Roma mentre sul tratto Urbano cosa tratterà Il Bivio della tangenziale est ed il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo per il raccordo anulare ancora trafficata la carreggiata interna con Coda a tratti tra Cassia e Salaria e tra Bufalotta e Prenestina in esterna si rallenta tra le uscite della Roma Fiumicino e la via del mare poi tra Pontina e diramazione Roma sulla Roma Fiumicino rimasto incidente all'altezza del viadotto della Magliana permangono le code in uscita dalla capitale sulla Pontina cosa tratti tra Castel Romano Pomezia poi rallentamenti tra via dei rutuli è Aprilia tutto in direzione di Latina e ve ne segnaliamo sulla A1 milano-napoli allenamenti per lavori tra Guidonia Montecelio e il bivio per la diramazione Roma Nord in direzione Firenze da Chiara chiamare Astral infomobilità è tutto grazie al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

