Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-06-2025 ore 16 | 25

Benvenuti ai nostri aggiornamenti sulla viabilità di Roma e del Lazio. La giornata del 18 giugno 2025 si presenta con alcune criticità sul raccordo anulare, dove si registrano code tra Cassia e Salaria e tra Bufalotta e Prenestina. In esterna, rallentamenti tra le uscite di Roma Fiumicino e Roma Sud, oltre a traffico lento sulla A24 tra Fiorentini e Tor Cervara. Rimanete con noi per tutte le novità sul traffico, per arrivare più tranquilli a destinazione.

