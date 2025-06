Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-06-2025 ore 15 | 25

Benvenuti a Astral Infomobilità, il servizio dedicato a tenervi aggiornati sulle condizioni del traffico nella regione Lazio. Oggi, 18 giugno 2025 alle 15:25, segnalazioni di rallentamenti e code lungo il raccordo anulare, tra Pontina e Roma Sud, e sulla A24 Roma-Teramo tra Fiorentini e Cervara. Rimanete con noi per scoprire come affrontare al meglio la viabilità odierna e arrivare puntuali a destinazione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata esterna coda tratti tra Pontina e diramazione Roma Sud interna rallentamenti tra le uscite di Cassia bis e Salaria rallentamenti su tratto Urbano della A24 roma-teramo tra Fiorentini Cervara in direzione del raccordo anulare e le traffico in uscita dalla capitale code sulla Flaminia tra Corso Francia e Grottarossa e sulla Salaria tra via dei Prati Fiscali e Villa Spada segnaliamo Inoltre sulla A1 milano-napoli rallentamenti per lavori tra Guidonia Montecelio e il bivio per la diramazione Roma Nord in direzione Firenze Infine si raccomanda prudenza Per allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Lazio con possibili temporali nei settori meridionali della Regione da Chiara chiamare da sali infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiuso però un messaggio di sicurezza stradale guidare da bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it