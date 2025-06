Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-06-2025 ore 13 | 25

Sei in viaggio nella capitale o nella regione Lazio? Ecco il bollettino di Astral Infomobilità aggiornato alle 13:25 del 18 giugno 2025: la circolazione sul Raccordo Anulare è ancora scorrevole, con qualche rallentamento tra Ardeatina e Tuscolana e all’altezza dello svincolo per la Pontina. Sul tratto urbano della A24, traffico intenso da Portonaccio alla tangenziale. Ricorda: prudenza alla guida a causa dell’allerta meteo appena diramata.

Passiamo al trasporto pubblico capitolino questa sera dalle ore 22 sarà chiusa la stazione della metro B di Circo Massimo Per lo svolgimento del secondo appuntamento di concerti in programma in diverse date Fino al prossimo 7 luglio in chiusura il trasporto ferroviario ricordiamo che dalle ore 21 di domani fino alle 21 di venerdì è previsto lo sciopero nazionale del gruppo eh Trenitalia con possibili cancellazioni e variazioni ai treni alta velocità Intercity e regionali