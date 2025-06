Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-06-2025 ore 11 | 25

Se viaggiate a Roma e nel Lazio, gli ultimi aggiornamenti di Astral Infomobilità sono fondamentali per pianificare il vostro percorso. La viabilità sul Raccordo Anulare mostra segni di miglioramento, tuttavia persistono rallentamenti tra Nomentana e Tiburtina e tra Casilina e la galleria Appia, così come sulla A24 tra Fiorentini e altri punti chiave. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e raggiungete la vostra destinazione in tutta sicurezza e serenità.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sul Raccordo Anulare circolazione in via di miglioramento sia in carreggiata interna dove permangono solo rallentamenti tra Nomentana e Tiburtina e tra Casilina e la galleria Appia sia in esterna dove si rallenta tra Ardeatina e Appia sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo traffico congestionato tra fiorentini e la tangenziale in direzione di quest'ultima mentre causa incidente è il momento ancora chiuso il tratto della tangenziale est all'altezza di via Nomentana in direzione San Giovanni usciamo dal raccordo risolto il sinistro sulla A1 diramazione Roma Sud tra Torrenova e lo svincolo per il raccordo anulare la circolazione al momento scorrevole Si raccomanda però prudenza per l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Lazio con possibili temporali settori meridionali della Regione in chiusura è il trasporto ferroviario per lavori di manutenzione programmata tra le stazioni di Anagni e salone la circolazione ferroviaria di alcuni treni regionali delle linee fl6 Roma Cassino fl7 Roma Napoli via Formia ed fl8 Roma Nettuno subirà variazioni tutti i dettagli di questa e delle altre notizie sono consultabili sul nostro sito infomobilità Punto alle spa.

