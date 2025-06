Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-06-2025 ore 09 | 40

Se stai pianificando un viaggio a Roma e nel Lazio, è fondamentale conoscere le condizioni del traffico in tempo reale. L'informazione di Astral Infomobilità del 18 giugno 2025 alle 09:40 segnala congestioni sul raccordo anulare, con code tra Casilina e la Galleria Appia, e tra Ardeatina e Roma Fiumicino. Rallentamenti interessano anche le arterie principali come Flaminia, Cassia, Trionfale e Aurelia. Ecco cosa aspettarsi e come muoversi al meglio...

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sul raccordo anulare è trafficata la carreggiata interna con code tra Casilina e la galleria Appia e poi tra Ardeatina e Roma Fiumicino in esterna si rallenta tra Flaminia Cassia e poi tra Trionfale e Aurelia i più avanti per Roma Fiumicino e Pontina e tra Ardeatina e Casilina traffico congestionato sul tratto Urbano della A24 roma-teramo incolonnamenti dallo svincolo del raccordo la tangenziale in direzione di quest'ultima è nello posto senso di marcia 1 km di coda tra Tor Cervara e il raccordo anulare in direzione centro traffico intenso sulla Salaria e Flaminia effettivamente la lo svincolo per il raccordo mentre sulla Roma Fiumicino sono per lavori le code da Parco dei Medici a via del Cappellaccio usciamo dalla capitale per tenere un incidente su via della solfarata a causa del sinistro o di entrambi i sensi di marcia tra Pomezia e Santa Palomba Si raccomanda Inoltre prudenza per l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Lazio con possibili temporali nei settori meridionali della Regione in chiusura il trasporto ferroviario per lavori di manutenzione programmata dalle stazioni di Anagni e salone la circolazione ferroviaria di alcuni treni regionali Bellini fl6 Roma Cassino e fai le 7 Roma Napoli via Formia ed fl8 Roma Nettuno subirà variazioni tutti i dettagli di questa delle altre notizie sono consultabili sul nostro sito infomobilità Punto astrale spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-06-2025 ore 09:40

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Concerto #EdSheeran #StadioOlimpico #Roma #14giugno previste temporanee #chiusure e modifiche alla #viabilità su: #LungotevereDiaz, #ViadelForoItalico (carreggiata direzione Salaria), #VialeBoselli @RegioneLazio #viabiliLAZ Vai su Facebook

Regione Lazio – Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma: due audizioni in commissione; Giunta Lazio, Righini: “Stanziati 5 milioni di euro per interventi di manutenzione della viabilità rurale”; Nomentana – via del Casale di San Basilio, seconda audizione sul progetto per la sicurezza stradale.