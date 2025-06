Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-06-2025 ore 08 | 40

Se pianifichi i tuoi spostamenti a Roma e nel Lazio, è fondamentale conoscere in tempo reale le condizioni del traffico. Secondo le ultime rilevazioni di Astral Infomobilità, il raccordo anulare resta molto trafficato, con rallentamenti tra Casilina e la galleria Appia, e tra Flaminia, Cassia, Trionfale e Aurelia. Inoltre, si registrano congestioni tra Roma Fiumicino e Pontina, Ardeatina e Casilina, e sulla A24 Roma Teramo. Pianifica con anticipo il viaggio!

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare ancora trafficata la carreggiata interna concludi tra Casilina e la galleria Appia in esterna si rallenta tra Flaminia Cassia e poi tra Trionfale è Aurelia è più avanti tra Roma Fiumicino e Pontina e tra Ardeatina e Casilina traffico congestionato sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo incolonnamenti dallo svincolo del raccordo fino alla tangenziale in direzione di quest'ultima ed in direzione centro traffico intenso sulla Salaria e Flaminia rispettivamente dallo svincolo per il raccordo è sulla Roma Fiumicino da Parco dei Medici a via del Cappellaccio usciamo dall'anello cittadino su via Tiburtina segnaliamo Codes in entrambi i sensi di marcia a causa di un sinistro all'altezza di Settecamini mentre nel quadrante Sud su via Pontina sono per traffico tratti da via dei rutuli a Castel di Decima in direzione del raccordo anulare su via Nettunense rimosso l'incidente all'altezza di campodicarne circolazione al momento scorrevole in entrambi le lezioni Mi raccomando Inoltre prudenza per l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Lazio con possibili temporali nei settori meridionali della Regione in chiusura il trasporto ferroviario per lavori di manutenzione programmata tra le stazioni di Anagni e salone la circolazione ferroviaria di alcuni treni regionali delle linee fl6 Roma Cassino fl7 Roma Napoli via Formia ed fl8 Roma Nettuno subirà variazioni tutti i dettagli di questa e delle altre notizie sono consultabili sul nostro sito infomobilità Punto Astral Spa da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it