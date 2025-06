Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-06-2025 ore 07 | 25

Benvenuti alla nostra aggiornata panoramica sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Oggi, alle 07:25 del 18 giugno 2025, si registrano numerosi disagi: carreggiate intasate tra Casilina e la Galleria Appia, rallentamenti tra Nomentana e Trionfale, e code sulla A24 in direzione Teramo. Restate con noi per tutte le ultime notizie sul traffico e i percorsi alternativi.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura e accordo anulare trafficata la carreggiata interna con code tra Casilina e la galleria Appia in esterna si rallenta altezza Nomentana e tra Trionfale e Aurelia traffico congestionato sul tratto Urbano della A24 roma-teramo incolonnamenti dallo svincolo del raccordo fino alla tangenziale in direzione di quest'ultima ed in direzione centro traffico intenso sulla Salaria e Flaminia rispettivamente dal raccordo situazione analoga su via Pontina sud della Capitale con code a tratti a partire da Pomezia in direzione del raccordo anulare e su via Nettunense segnaliamo un incidente all'altezza di Campo di Carne in entrambi i sensi di marcia Si raccomanda Inoltre prudenza per l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Lazio con possibili temporali nei settori meridionali della Regione dura il trasporto ferroviario per lavori di manutenzione programmata tra le stazioni di Anagni e salone la circolazione ferroviaria di alcuni treni regionali delle linee fl6 Roma Cassino fl7 Roma Napoli via Formia ed fl8 Roma Nettuno subirà variazioni