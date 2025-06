Viabilità ok ai lavori di riqualificazione della strada che collega le frazioni | la mappa

Via Argine Cagnetto verrà riqualificata da un corposo intervento approvato giovedì scorso, durante l’ultima riunione di Giunta. Un progetto che si propone di demolire e ricostruire un’ampia porzione della strada che collega Burana e Gavello. Il rifacimento del percorso, che è particolarmente. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Viabilità, ok ai lavori di riqualificazione della strada che collega le frazioni: la mappa

