Via Verdi si trasforma quattro giornate di eventi tra gusto arte e benessere

Via Verdi si trasforma in un vivace palcoscenico di gusto, arte e benessere, offrendo quattro giornate all'insegna della convivialità e della scoperta. Questa iniziativa coinvolge le attività locali e le realtà del territorio, creando un ponte tra tradizione e innovazione. "Via Verdi Experience" promette di essere un appuntamento imperdibile nel cuore di Pontedera, valorizzando la sua anima culturale e commerciale. Non resta che vivere questa magica esperienza.

Pontedera, 18 giugno 2025 - Quattro giornate di eventi in via Verdi, strada centrale di Pontedera, che vedranno la collaborazione tra le attività commerciali presenti in zona, con la partecipazione di varie realtà del territorio. "Via Verdi Experience" è stata presentata stamani nel Comune di Pontedera (che patrocina l'iniziativa), alla presenza dell'assessore Alessandro Puccinelli, dall'ideatore e organizzatore Maurizio Panicucci ( Rete Valdera), da Claudio Del Sarto (Confesercenti), dai titolari dei locali della zona, Raffaele Saviano (Rewind), Andrea Bartalena (Giradischi), Angelo Di Tolve (pizzeria Pulcinella) e da Serena Storti e Fabio Storti (Valdera Wellnes), Leonardo Carloppi (asd Scacchi Valdera), Simona Soldani (associazione Il Forasacco). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via Verdi si trasforma, quattro giornate di eventi tra gusto, arte e benessere

In questa notizia si parla di: verdi - giornate - eventi - trasforma

Weekend di eventi a Tabiano Terme ? Dal 19 al 22 giugno, quattro giorni tra natura, benessere, musica e cultura ti aspettano a Tabiano Terme! ? Giovedì 19 giugno Camminata serale sulle colline di Tabiano con guida abilitata Partenza o Vai su Facebook

Anime Verdi 2025, Padova si trasforma in un giardino diffuso: 46 spazi verdi aprono le porte al pubblico; ll 25 aprile a Parma: tutti gli appuntamenti della giornata; Speciale weekend: gli eventi a Salerno e provincia dal 7 al 9 marzo.

Giornate FAI di primavera 2025, i luoghi da visitare - l'Italia si trasforma in un grande museo a cielo aperto, dove ogni angolo racconta una storia spesso svelata per la prima volta grazie all'impegno del FAI. Scrive msn.com

Teatro Verdi Pisa: l'arredo olfattivo trasforma l'esperienza teatrale - Il Teatro Verdi di Pisa introduce un progetto di arredo olfattivo con fragranze di Tabacco e Cashmere per un'esperienza sensoriale unica. Segnala lanazione.it