Via Picco off limits. Tir finisce incastrato nella piccola rotonda.

Un incidente insolito ha attirato l’attenzione ieri mattina in città: un lungo Tir si è incastrato nella piccola rotonda di via Picco, creando disagi e scompiglio. La chiusura temporanea di via Picco per lavori ha costretto il veicolo di grandi dimensioni a deviare, ma le dimensioni del mezzo hanno fatto sì che la manovra si complicasse. Ecco cosa è successo e quali sono le ripercussioni sulla viabilità locale.

Primi guai a causa di via Picco chiusa per lavori. Ieri intorno alle 11 un lungo Tir che avrebbe dovuto transitare dalla strada bloccata per raggiungere la Gronda Nord ha dovuto fare il giro. Ha imboccato via Indipendenza e poi, alla rotatoria che regola il traffico proveniente da via Boldori, ha girato a destra per andare verso la Gronda. Rotonda piccola, via stretta, auto dall’altra parte, fatto è che il Tir ha stretto un po’ troppo la curva, abbattendo alcune transenne salva-pedoni davanti al bar Sombrero e restando incastrato con il lungo rimorchio. In breve si sono formate lunghe file di auto provenienti da via Treviglio e in uscita da via Boldori, in attesa che il lungo Tir venisse rimosso, operazione che ha richiesto un po’ di tempo, con buona pace di chi doveva per forza passare da quella via. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it