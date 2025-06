Via Mazzini al via l’ultimo lotto | asfaltatura e alberi E spunta il senso unico

A Treviglio, via Mazzini si prepara a un importante passo finale. Dopo quasi un anno di lavori di riqualificazione, la città si appresta a concludere il progetto con l’ultimo lotto, che trasformerà il tratto da via Casnida a largo I Maggio. Un intervento che non solo migliorerà la viabilità, ma introdurrà anche nuove alberature e il senso unico per rendere più sicura e vivibile questa strada centrale. La fase finale si avvicina: ecco cosa aspettarci.

Treviglio. A quasi un anno dall’inizio, i lavori di riqualificazione di via Mazzini si avviano verso la fase finale. Ora, a prendere il via, è la terza e ultima tranche cantiere che interesserà il tratto da via Casnida fino a largo I Maggio. Mercoledì 18 giugno l’approvazione in giunta del terzo e ultimo lotto da 210mila euro che prevede, nel dettaglio, la posa di 7 tigli, la realizzazione del tappetino stradale, l’installazione della segnaletica orizzontale e verticale e il rifacimento dell’illuminazione pubblica. Le nuove piante, già formate e dal diametro di 30 centimetri circa, verranno messe a dimora già nella mattinata di mercoledì. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Via Mazzini, al via l’ultimo lotto: asfaltatura e alberi. E spunta il senso unico

