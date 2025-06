Via Dante tante richieste di intervento rimaste senza risposta

Via Dante nel quartiere del Petriccio è diventata un punto critico, con numerose richieste di intervento rimaste inevase. Residenti come Antonio Vigni denunciano il mancato ascolto delle problematiche strutturali e del manto stradale, nonostante i ripetuti appelli alle amministrazioni comunali. Questa situazione mette in evidenza la necessità di un impegno concreto e tempestivo per ridare dignità a una strada fondamentale per il quartiere, perché solo così si potrà garantire sicurezza e qualità di vita agli abitanti.

Oggetto di richieste mai ascoltate: questa, lamentano alcuni residenti, è la situazione di via Dante nel quartiere del Petriccio. Una via che riporta diverse problematiche a livello strutturale e di mantenimento del manto stradale, come segnala Antonio Vigni, che da anni chiede interventi alle varie amministrazioni comunali che si sono succedute. "Ho fatto richiesta, prima con la giunta De Mossi, poi con l’attuale – afferma Vigni – ma la risposta è sempre stata negativa. Avevo proposto di mettere un dosso perché qui, nonostante le norme impongano il limite di 50 chilometri orari, auto e moto sfrecciano a velocità assurde e mettono a repentaglio la vita di chi passa per la strada" Altre segnalazioni riguardano la manutenzione dei cassonetti per la raccolta rifiuti o lo stato dei marciapiedi, tra danni e piante che invadono l’area destinata ai pedoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Via Dante, tante richieste di intervento rimaste senza risposta"

