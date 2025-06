Via Ammiraglio Cagni sì della Giunta alla conversione di un bene confiscato in centro per persone fragili

La Giunta ha dato il via libera al progetto Vesta, un’iniziativa che trasforma un bene confiscato in via Ammiraglio Cagni in un centro di accoglienza per persone fragili e a rischio emarginazione. Questo intervento rappresenta un passo importante verso l’inclusione sociale, offrendo servizi abitativi e supporto concreto a chi ne ha più bisogno. Un esempio di come la legalità possa diventare strumento di solidarietà e rinascita sociale.

La Giunta ha approvato in linea amministrativa il progetto Vesta che prevede conversione di un bene confiscato di via Ammiraglio Cagni, a Pallavicino, in centro che ospiterà persone fragili e a rischio di emarginazione, in grado di favorire l'erogazione di servizi abitativi e di inclusione.

L'importo complessivo dei lavori e dei servizi previsti per l'esecuzione del progetto, denominato Vesta, è pari a 1,8 milioni.