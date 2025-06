Via ai lavori del Consiglio il sindaco | Confronti e massimo rispetto reciproco Dissapori nel centrodestra

Tra tensioni e colpi di scena, la prima seduta del nuovo Consiglio comunale si apre sotto un cielo di aspettative e sfide. Con elezioni emozionanti per presidente e vicepresidente, il confronto tra i rappresentanti si è svolto all'insegna del rispetto reciproco, anche se non sono mancati momenti di confronto acceso. Il sindaco Alessandro Barattoni ha concluso augurando buon lavoro a tutti, segnando l’inizio di una nuova fase di impegno condiviso.

Non mancano le sorprese e le 'stilettate' durante la prima seduta del nuovo Consiglio comunale, durante la quale sono state elette le cariche di presidente e vicepresidente dell'assemblea. Dopo l'esito di queste prime votazioni, il sindaco Alessandro Barattoni ha poi augurato buon lavoro a tutti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Via ai lavori del Consiglio, il sindaco: "Confronti e massimo rispetto reciproco". Dissapori nel centrodestra

In questa notizia si parla di: consiglio - sindaco - lavori - confronti

Bufera Tari. Il sindaco di San Giovanni. “Singolare che il gruppo di opposizione non sia intervenuto in consiglio comunale...” - Il recente dibattito sulla Tari ha sollevato interrogativi nel Consiglio comunale di San Giovanni. In una delibera approvata poche settimane fa, il sindaco ha notato l'assenza di interventi da parte del gruppo di opposizione, San Giovanni Civica, sollevando preoccupazioni sulla mancanza di discussione e controllo democratico su un tema così cruciale per la cittadinanza.

In apertura di lavori del Consiglio comunale, il sindaco Stefano Lo Russo ha risposto a tre richieste di comunicazione dai gruppi Pd, Torino Bellissima e Lega sul medesimo tema: i black out elettrici avvenuti in cittĂ nei giorni scorsi. Il primo cittadino, dopo la riu Vai su Facebook

Via ai lavori del Consiglio, il sindaco: Confronti e massimo rispetto reciproco. Dissapori nel centrodestra; Seduta del Consiglio comunale di Cagliari martedì 10 giugno; Consiglio Comunale di martedì 25 febbraio.

Legittima la mozione di sfiducia del consiglio al sindaco per divergenze politiche con la maggioranza - È un provvedimento di natura discrezionale che non richiede una specifica motivazione di tipo giuridico- Da ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

Comune, fine mandato: "Nell’aula del Consiglio confronti trasparenti" - per la realizzazione di lavori, di appalti o di forniture: nel nostro territorio, oltre ad una straordinaria rete del ... Scrive ilrestodelcarlino.it