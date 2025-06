Via agli esami di maturità Oggi il compito d’italiano

Oggi inizia il grande giorno per oltre 3.000 studenti della provincia di Lucca, pronti a affrontare il loro esame di maturità. Un rito di passaggio che, anno dopo anno, rappresenta uno dei momenti più simbolici e sentiti del percorso scolastico. Per garantire il successo di questa giornata importante, sono state adottate tutte le misure necessarie per uno svolgimento regolare e senza intoppi.

È il grande giorno. Oggi, infatti, iniziano ufficialmente gli esami di maturità per ben 3.057 studenti e studentesse della provincia di Lucca: 2.986 interni e 71 candidati esterni, distribuiti su 164 classi quinte. Numeri importanti, che danno la misura di un rito di passaggio che resta, anno dopo anno, uno dei momenti più simbolici – e sentiti - dell’intero percorso scolastico. Per garantire il regolare svolgimento delle prove, sono state costituite 82 commissioni, dislocate in 46 sedi scolastiche distribuite su tutto il territorio provinciale, dalla piana alla Versilia, dalla Valle del Serchio fino alla Garfagnana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via agli esami di maturità. Oggi il compito d’italiano

In questa notizia si parla di: maturità - esami - agli - compito

Notti prima degli esami | A Martina Franca cinque lezioni per prepararsi alla maturità All'Ospedaletto di Martina Franca cinque incontri gratuiti di ripasso, tenuti da docenti di Fisica, Filosofia, Storia, Matematica e Letteratura - Preparati alla maturità con le "Notti Prima degli Esami" a Martina Franca! Dal 15 maggio, ogni giovedì alle 18:00, partecipa a cinque incontri gratuiti presso l’Ospedaletto di Martina Franca.

L'indagine di Skuola.net alla vigilia del via agli esami: il 90% di coloro che progettano di copiare useranno i metodi «tradizionali» Vai su Facebook

LaNottePrimaDegliEsami - Search Vai su X

Via agli esami di maturità. Oggi il compito d’italiano; Maturità 2025, come prepararsi al test di matematica: lo scoglio della seconda prova; Prima prova maturità 2025: tracce, svolgimento e voto.