vi spiego la strada da percorrere per fronteggiare i rivali della nato parla cavo dragone

La Nato si prepara al summit dell'Aia, tra nuove sfide e obiettivi ambiziosi. L'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, ha spiegato ad Airpress cosa aspettarsi da questo vertice. Ammiraglio, quello dell'Aia sarà ricordato come il summit del budget. L'asticella delle ambizioni viene innalzata dal 2% al 5%. Che tipo di scenario si troverà di fronte la Nato al concretizzarsi di questo impegno? La convergenza di intenti fra Russia, Cina, Iran e Corea del Nord costituisce una minaccia formidabile per l'occidente. In risposta a questo, la Nato ha davanti a sé una sola strada: rafforzare la sua coesione interna e i suoi partenariati, accrescere l'impegno per la sicurezza e la stabilità internazionale e sviluppare capacità di deterrenza tali da scoraggiare qualsiasi intenzione aggressiva.